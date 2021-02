Aleksandar Rankovic keert terug bij Sparta

In de residentie werd Rankovic al snel ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten. Omdat Gérard de Nooijer heeft aangegeven zijn aflopende contract niet te willen verlengen was er een positie in de technische staf vacant op het Kasteel

Gérard de Nooijer was dit seizoen de opvolger van Rankovic, maar de voormalig speler heeft aangegeven weer zelf aan de slag te willen als hoofdtrainer. De Zeeuw was in het verleden trainer van FC Dordrecht en in China.