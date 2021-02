'Bomen-APK' voor stokoude Rotterdamse plataan

Bomenexpert Ronald Loch bij de 140-jarige oude plataan in Rotterdam

Hij maakte drie eeuwen mee, overleefde de Tweede Wereldoorlog en pronkt nog altijd tussen de Westersingel en Mauritsweg in Rotterdam. Eén van de weinige monumentale bomen in Rotterdam, de Breytenbachplataan uit 1883, krijgt dinsdag een soort bomen-APK. Klimmers gaan de boom in voor onderzoek en eventueel onderhoud.