POLL: Houd jij je nu minder aan de coronamaatregelen?

Welke coronaregels blijven gelden of wat er juist versoepeld wordt, horen we dinsdagavond tijdens de persconferentie. Wij zijn benieuwd hoe jij na bijna een jaar corona kijkt naar de maatregelen.

Daarom leggen we jou de volgende stelling voor: Ik houd me nu minder aan de coronaregels. Geef je mening in onze poll.

Waarschijnlijk mogen de kappers weer open, maar ook andere ondernemers staan te springen om de deuren weer open te gooien. "Wij zijn elke minuut bezig om de druk op het kabinet te vergroten en zoals het er nu naar uitziet, krijgen we kleine versoepelingen voor ondernemers", zegt Pieter van Klaveren, voorzitter van MKB Rotterdam.

Maar het einde van de maatregelen is voor deze ondernemers nog niet in zicht. Volgens Van Klaveren is de achterban van de detailhandel en Koninklijk Horeca Nederland is de wanhoop nabij. "Het water staat ze aan de lippen. De burgerlijke ongehoorzaamheid staat op het punt van beginnen."