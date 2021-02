Zoektocht naar medaille Schiedamse winnaar Elfstedentocht 1933

Fotocompositie van Abe de Vries in 1933 en in 1971 - Bron: gemeentearchief Schiedam

Hij woonde 26 jaar in Schiedam, werkte als tuinman op de toenmalige HBS én hij won de Elfstedentocht van 1933. Abe de Vries overleed in 1995 en dat jaar zou zijn medaille naar het Fries schaatsmuseum in Hindeloopen gaan. Van de medaille ontbreekt echter elk spoor.

"Tot voor kort wist ik ook niet van zijn bestaan af en zeker niet dat hij meer dan 26 jaar, tot aan zijn dood, in Schiedam heeft gewoond", zegt Laurens Priester, gemeentearchivaris van Schiedam. De gemeente is een zoektocht begonnen naar de geschiedenis van De Vries en hoopt een foto van hem te vinden en te achterhalen waar de medaille is gebleven.

De Vries reed de Elfstedentocht met zijn maat Sipke Castelein, maar ze hadden niet in de gaten dat ze samen de finish passeerden. "Abe lag net voor, maar op zijn aandringen heeft de Koninklijke Vereniging De Friese Elf Steden - die altijd heel streng is - hen beiden tot winnaar uitgeroepen. Het toenmalige ochtendblad De Tijd omschreef dit op 17 december 1933 als volgt: 'Zij kwamen gelijk aan de finish, waarbij de Vries voorop reed'."

De Vries heeft vijf keer de Elfstedentocht uitgereden. "Dat is een knappe prestatie", zegt Priesters. Hij woonde in Jacob van Lennepstraat en heeft voor de toenmalige HBS, nu Lyceum Schravenlant, als tuinman gewerkt. "Hij heeft ook interviews gegeven. Dus je zou verwachten dat er ergens foto's van hem genomen zijn in Schiedam."

Slechts paar krantenberichten

Maar waarom deze zoektocht na al die tientallen jaren? "Een van onze medewerkers zat tijdens die koude dagen een beetje te zoeken op Elfstedentocht en toen kwam hij Abe de Vries en zijn verhaal tegen. Puur toeval. Afgezien van een paar krantenberichten weten we helemaal niks van hem, terwijl hij toch grote prestaties heeft neergezet. Eigenlijk weten we alleen dat de medaille naar het museum in Hindeloopen zou gaan. De Vries is in 1995 in Schiedam overleden, maar de medaille is niet meer gezien."

De medaille en het Elfstedenkruisje van Sipke Castelein zijn wel ondergebracht in het Fries Scheepvaartmuseum.

Mensen die iets weten worden opgeroepen om via archief@schiedam.nl contact op te nemen met het Schiedamse gemeentearchief.