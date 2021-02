Politie pakt vier verdachten op voor avondklokrellen, onder wie een 14-jarige

De politie heeft maandag en dinsdag vier verdachten opgepakt van de avond-klok-rellen in Rotterdam van 25 januari. De jongste verdachte is 14 jaar. De andere verdachten zijn 19, 21 en 25.

De 14-jarige jongen is door agenten herkend op de beelden bij de vernielingen aan het kunstwerk 'Rust in de Reuring'. De 19-jarige verdachte is getoond in het programma Bureau Rijnmond, met potten van de geplunderde supplementenwinkel onder zijn armen.

Een van de verdachten is al op de avond van de rellen opgepakt, maar wordt nu aan meer zaken gelinkt.

Foto's van de relschoppers zijn eerder getoond in Bureau Rijnmond, Opsporing Verzocht en zijn nu ook te zien op grote schermen in de stad.