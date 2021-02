Omgekomen influencer Jaysira was make-up-ster met het hart op de goede plek

Jaysira Ravenberg in een eerdere uitzending van SOW Rijnmond in maart 2020

Influencer Jaysira Ravenberg is afgelopen vrijdag bij een ongeluk in Ghana om het leven gekomen. De Rotterdamse overleed samen met twee andere Nederlanders nadat een vrachtwagen op hun auto was gebotst. Ravenberg is 35 jaar oud geworden.

Ravenberg was actief als rapper en make-up artiest. Volgens AD was de Rotterdamse in Ghana om straatarme kinderen te helpen.

Helpende hand

Daarnaast zette zij zich aan het begin van de coronacrisis in voor mensen die vanwege hun gezondheid niet naar de supermarkt konden om boodschappen te doen. Haar beautysalon diende als opslagplaats voor eten en drinken. SOW Rijnmond sprak haar in maart 2020 hierover in de reeks 'Samen Sterk'.

Kijk hieronder naar de aflevering met Jaysira Ravenberg. De tekst gaat verder onder de video:

Ravenberg kreeg toentertijd tachtig aanvragen voor boodschappen. "Ik merk dat het een noodkreet is. Mensen durven niet meer buiten toe", zei de Rotterdamse over haar actie.

Verder zette Ravenberg zich in voor eenzame ouderen door fruitmandjes langs te brengen. Ook stak zij tijdens de coronacrisis haar vakantiegeld in voedselpakketten .

Geschokte reacties

Het overlijden van Ravenberg zorgt voor geschokte reacties. BN'ers reageren verdrietig op het overlijden van Ravenberg. Zoals de Rotterdamse actrice Immanuelle Grives en profvoetballer Royston Drenthe.

