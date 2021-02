71-jarige vrouw verloor hond tijdens brand, personeel start actie voor nieuwe pup

Daarom is het personeel van het verzorgingshuis waar ze nu revalideert en doneeractie begonnen voor een nieuwe pup. "Ze vertelde over het hondje en dat het haar grootste gemis is", zegt Brenda Warnik die de actie is gestart. "Ik dacht: hier moet ik iets mee doen."

Aandacht vragen

Brenda probeert nu vooral via haar Facebookpagina aandacht te vragen voor de actie, maar dat levert niet veel op. "Het zou fijn zijn als dit meer aandacht krijgt. Mevrouw had een Cavalier en die is niet heel goedkoop."

Het appartement van de vrouw is weer opgeknapt na de brand en ze gaat er vanaf zaterdag weer wonen. "Het zou fijn zijn als ze weer een lieve metgezel heeft. Ze ziet er enorm tegenop om zonder haar hondje terug te gaan."

De prijzen van pups zijn nu hoger dan normaal omdat veel mensen door corona een hond nemen. "Voor een cavalier betaal je gauw tussen de 1500 en 2500 euro. De teller staat nu 340. Er is dus een weg te gaan om het doel te halen."