DCMR ontdekt bij toeval opslag 750 cilinders met lachgas

De Milieudienst Rijnmond DCMR heeft dinsdagmorgen een illegale opslag van lachgas gevonden. In het bedrijfspand aan de 4de Industriestraat in Vlaardingen lagen 750 cilinders met daarin 10 duizend liter lachgas.

De milieudienst had weliswaar tips gehad over de mogelijke handel in lachgas, maar de inspecteur realiseerde zich pas bij het zien dat het om een zo grote opslag ging. Toevallig was in de buurt een andere controle van onder meer de gemeente aan de gang. Toezichthouders van Vlaardingen sloten daar op aan.

Aangezien de opslag zonder vergunning gebeurde, moeten de cilinders op een andere plek worden ondergebracht. Ook zal de gemeente Vlaardingen handhavend optreden tegen de eigenaar van de opslag. Dat kan variëren van een mogelijke last onder dwangsom tot het sluiten van het pand.