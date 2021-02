Hans de Koning na afloop van seizoen weg bij VVV

Hans de Koning vertrekt aan het einde van dit seizoen als hoofdtrainer bij VVV. De Rotterdammer begon in december 2019 aan zijn klus in Venlo als opvolger van de ontslagen Robert Maaskant. Zijn contract loopt in de zomer af en De Koning heeft aangegeven een nieuwe uitdaging aan te willen gaan.

VVV staat momenteel 15de in de eredivisie en hebben met de Griekse spits Giorgos Giakoumakis de topscorer uit de eredivisie in huis. Eerder was De Koning onder meer trainer van Volendam, Fortuna Sittard, FC Dordrecht, RKC, Go Ahead Eagles en Helmond Sport. Als speler begon De Koning als doelman bij het Rotterdamse HOV en verkaste daarna naar AZ en FC Twente.