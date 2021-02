Willem Engel eist geld terug na uiteenvallen partij

Vrij kort na de start van VSN was er al hommeles, omdat lijsttrekker Bas Filippini zich verzette tegen het plaatsen van Engel op de lijst. Hij vond hem te radicaal en te activistisch. Filippini maakte bekend dat Engel van de lijst was geschrapt en dat voorzitter Anna Zeven was opgestapt.

Engel en Zeven ontkenden dat allebei en zeiden op hun beurt dat Filippini was geroyeerd als lid. Na tussenkomst van de Raad van State ontstonden twee kieslijsten: VSN en Blanco Lijst 30. Anna Zeven is lijsttrekker van Lijst 30, Engel staat op plaats 2.

Volgens Willem Engel was de tienduizend euro gestort om VSN op te starten. Engel zegt in een persverklaring dat het geld afkomstig was van donateurs van Viruswaarheid, omdat zij wilden dat Engel en anderen de politiek ingingen. In zijn visie hoort het geld daarom nu thuis bij de nieuwe partij, Lijst 30. "Er lopen aangiftes tegen Bas Filippini, omdat hij er met het geld vandoor is gegaan."



De Rotterdamse dansleraar Willem Engel is verwikkeld in meerdere juridische procedures met Viruswaarheid tegen de coronamaatregelen. Vrijwel alle rechtszaken werden verloren, behalve die tegen de avondklok. De Haagse rechter bepaalde dat de avondklok op de verkeerde wet is gebaseerd. De zaak loopt in hoger beroep en het gerechtshof neemt daarover vrijdag een beslissing.