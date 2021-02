'RET moet van arbeidsvoorwaarden personeel afblijven'

De cao van het vervoersbedrijf zou vorig jaar zomer moeten worden vernieuwd. Vanwege de coronacrisis werden de besprekingen toen niet gevoerd. De RET vervoert immers nog niet de helft van het normale aantal reizigers en leunt op de steun van de overheid.

"Het Rijk vraagt in ruil voor die steun dat de vervoersbedrijven kijken of ze qua kosten kunnen bijdragen. Maar het is geen must wat betreft arbeidsvoorwaarden", zegt Henk van der Maden, voorzitter van de ondernemingsraad van de RET.

De partijen spraken eerder af om met elkaar te kijken naar gezamenlijke oplossingen en verder te praten over de cao. De directie denkt daarbij volgens de ondernemingsraad vooral aan het beknibbelen op arbeidsvoorwaarden. De OR denkt aan minder inhuur van personeel en het verhogen van het tarief per kilometer voor de reiziger.

"Dus we hebben het niet alleen over een loonstop", zegt Van der Maden. "Het gaat ook om bijvoorbeeld het tornen aan de companykaart. Daarmee mogen familieleden van het personeel goedkoper reizen. Verder wordt overwogen om te stoppen met de bijdrage aan de levensloopregeling. Dat betekent niet gelijk blijven in salaris, maar achteruitgang."

'Behoud van banen'

De directie van de RET zegt dat het inderdaad geen gemakkelijke gesprekken zijn. "We bevinden ons als ov-bedrijf in zwaar weer en moeten ervoor zorgen dat we financieel gezond uit de crisis komen. Behoud van banen is daarbij onze eerste zorg en zorgen dat we goed openbaar vervoer kunnen blijven leveren in Rotterdam en omstreken."

Volgende week dinsdag, 3 maart, praat de RET weer met de bonden over de cao en de regeling voor zware beroepen.