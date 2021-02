Uitslag poll: 47 procent houdt zich nu minder aan coronaregels

Premier Rutte maakt dinsdagavond bekend welke nieuwe maatregelen gaan gelden om het coronavirus tegen te gaan. Na bijna een jaar van maatregelen vroegen wij onze community om antwoord te geven op de volgende stelling: 'Ik houd me nu minder aan de coronaregels dan voorheen'.

Op onze socialemediakanalen is de verdeeldheid over deze stelling ook terug te zien. Een grote groep geeft aan zich het afgelopen jaar überhaupt niet aan de coronaregels te hebben gehouden.

'Heb me er nooit aan gehouden. Leef ook nog steeds'

"Ik houd me totaal niet aan die onzin maatregelen, weg ermee!", verkondigt Nick op onze Facebookpagina. Liesbeth is het daarmee eens: "Nee nooit gedaan ook, alleen aan de regel van het mondkapje, omdat het verplicht is en ik geen boete wil."

Ook Edith sluit zich hierbij aan: "Heb me er nooit aan gehouden. Leef ook nog steeds. Tijd om weer alles open te gooien."

Naasten veilig houden door op de bank te zitten

Daartegenover staat een groep die zich net zoveel of zelfs meer aan de coronaregels houdt dan voorheen. Cobie geeft op onze Facebookpagina aan zich nog evenveel aan de regels te houden: "Het kost mij totaal geen moeite." Bregina vraagt zich op onze Instagram af: "Is het te veel gevraagd om je naasten veilig te houden door op de bank te zitten?"

Maar wat wel blijkt, is dat beide partijen er klaar mee zijn. Zo laat Leo op Facebook weten dat hij zich aan de maatregelen houdt, want "anders zitten we er van de zomer nog mee."

Poll-uitslag

Bekijk hieronder de volledige uitslag van onze Rijnmond-poll.

Er zijn mensen die hoe dan ook de moed erin houden, ondanks corona. Zoals Elene Walgenbach, raadslid van D66 Rotterdam, en Wim Kerkhof, zanger van The Amazing Stroopwafels. Kijk hieronder naar de video: