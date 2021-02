Bibberend en hoestend zat deze bever onder een bankje, maar vandaag keerde hij kerngezond terug in de natuur

Twee weken geleden werd hij gevonden: de ijskoude, bibberende bever onder een bankje in Hardinxveld-Giessendam. De dierenambulance snelde ernaartoe. "Hij was benauwd en hoestte verschrikkelijk. Dat hoort niet", zegt medewerker Gerrit de Groot. Direct werd actie ondernomen en (gelukkig) met succes.

Want dinsdag, twee weken later, is de bever weer losgelaten in zijn natuurlijke habitat. Maar we gaan eerst even terug naar het moment van de vondst, toen de temperatuur nog iets lager was dan nu.

Bekijk de reportage hieronder. Tekst gaat verder onder de video.



Een wandelaar spotte de bever en schakelde de dierenambulance in. Want ja, bevers horen helemaal niet te rillen van de kou. Al helemaal niet onder een bankje. Het grootste knaagdier van Europa hoort immers thuis in de natuur: sabbelend aan water- en moerasplanten en knagend aan bomen en bladeren.

De bever wil in het moeras rollebollen met alom water om zich heen; niet zielig alleen kou lijden onder een bankje. "Dat is tegennatuurlijk", zegt De Groot daarover.

De dierenambulancemedewerkers ondernamen meteen actie. Ze pakten de snotterende bever op - wat volgens De Groot nog niet zo makkelijk is, omdat de knaagdieren enorm sterk zijn - en gingen met hem naar de dierenopvang in Amsterdam.

'Hij nieste en rochelde'

Eenmaal daar aangekomen, namen de dierenarts en ambulancemedewerkers het dier onder handen. "Ze hebben geconstateerd dat het waarschijnlijk longontsteking was. Dus twee dagen heeft de bever het heel benauwd gehad en had hij veel pijn. Hij nieste, hoestte en rochelde heel erg."

Maar gelukkig, na twee dagen begon de bever al op te knappen. Dat merkten ze bij de opvang in Amsterdam ook, "want hij brak zowaar de tent af", zegt De Groot lachend. Het was een goed teken, want de bever was aan de betere hand.

Terug de natuur in

Langzaamaan werd toegewerkt naar het moment dat de bever weer terug de natuur in mocht. Om een goede plek te vinden, gingen De Groot en zijn collega's kijken wat de beste plek daarvoor was. Met succes: "We hebben een mooi plekje gevonden met veel verse wilgentakken die net zijn omgehakt."

De bever gaat terug de natuur in. Tekst gaat verder onder de foto.



Dat vond de bever ook: het vervoerskistje was nog niet open, of de herkenning stond al in z'n ogen. "Ja, dat is geweldig. Dat die dan heel relaxt het pad afgaat naar het water toe. Meteen weet die wat hij moet doen en waar die heen moet. Echt top", zegt een andere ambulancemedewerkster.

De bever zwemt weer in het water. Tekst gaat verder onder de foto.



'Met kippenvel op m'n armen'

Het laat De Groot allemaal niet koud. "Ik stond net met kippenvel op m'n armen. Aan de ene kant breng je een bever weg en vraag je je af of die het gaat redden. Maar als je dan nu de bever ziet gaan, heel relaxt en het hele lichaam lekker schuddend, is dat geweldig om te zien. Daar doen we dit werk voor."