Meeste contactberoepen vanaf volgende week weer toegestaan, ook maatregelen rond teamsporten versoepeld

In teamverband buiten sporten op sportaccommodaties, bijvoorbeeld op de eigen sportvereniging, mag voor die groep dus weer. Het gaat alleen om trainingen en onderlinge wedstrijden, de competitie wordt niet hervat. De afgelopen maanden mochten alleen jongeren tot en met 17 jaar in teamverband sporten.

De middelbare scholen en mbo's gaan vanaf maandag 1 maart weer deels open. Middelbare scholieren mogen minstens een dag per week naar school en volgen de rest van de week thuisonderwijs. Voor mbo-studenten geldt dat ze straks een dag per week fysiek les kunnen krijgen.

Wel geldt er dat de leerlingen en studenten anderhalve meter afstand moeten houden en mondkapjes moeten dragen als ze door de school lopen. Ook zijn er gespreide pauzes en lestijden, en vaste looproutes. Als een leraar of leerling positief is getest, moet iedereen die langer dan een kwartier binnen anderhalve meter is geweest in quarantaine.

Het kabinet bekijkt of in een volgende fase ook de hogescholen en universiteiten weer open kunnen voor fysieke colleges. Nu zijn die alleen open voor bijvoorbeeld tentamens en begeleiding van kwetsbare studenten.

Winkelbezoek

Verder wordt het toegestaan niet-essentiële winkels op afspraak te bezoeken. Vanaf 3 maart mogen winkeliers klanten ontvangen in hun winkel die zich minimaal vier uur van tevoren hebben aangemeld. Het gaat om maximaal twee klanten per verdieping. Uiteraard geldt wel de mondkapjesplicht.

Het winkelen op afspraak leidt vooral voor de kleinere winkelier tot wat meer lucht, zei demissionair premier Rutte op de coronapersconferentie. "We beseffen dat het voor het grootwinkelbedrijf weinig soelaas biedt. Daarom gaan we met hen in gesprek over steun."

Avondklok

De avondklok blijft voorlopig in stand tot de ochtend van 15 maart, dat is de eerste dag van de Tweede Kamerverkiezingen. Op maandag 8 maart volgt een persconferentie over een eventuele verlenging van die maatregel.

Het advies om thuis maximaal één bezoeker per dag te mogen ontvangen, blijft gelijk. Sportscholen en de buitenschoolse opvang blijven gesloten.

Meer risico in lastige fase

"We zijn op weg naar betere tijden, een stapsgewijze opening van de samenleving", begon Rutte dinsdagavond de persconferentie. "Maar voor nu zitten we nog in een lastige fase." Rutte wees daarbij op de druk op de ziekenhuizen en verpleeghuizen, de opmars van de Britse variant en de derde golf.

Hoe langer deze crisis duurt hoe zwaarder het ons valt, aldus de premier. "De derde golf is volgens experts onvermijdelijk, de cijfers stijgen alweer. Dat is de ene realiteit", zei premier Rutte. Maar de andere kant is dat "we het aardig zat aan het worden zijn", voegde hij toe. "Sociale, economische en psychische gevolgen tellen op. Het schuurt, het knelt, het piept en het kraakt."

"We komen nu in een fase waarin we bereid moeten zijn iets meer risico te nemen", vertelde Rutte verder. "We doen iets heel spannends. Verruiming is in deze fase niet gratis. We zullen er in ieder geval alles aan doen het onderwijs niet nog eens te sluiten."

Mooie zomer

We moeten waken voor een 'we zijn er bijna'-gevoel, zei demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge op de persconferentie. "Want we zijn er nog niet, en ook niet bijna." Maar, zei De Jonge: "In de zomer moeten zo veel mensen gevaccineerd zijn dat het een mooie zomer kan worden, met minder maatregelen en meer van wat het leven zo mooi maakt."

In het tweede kwartaal van dit jaar worden flink meer vaccins verwacht, zei hij. "Dat moeten we dan ook gaan merken in de cijfers. Op dit moment geeft het vaccineren al voorzichtige resultaten." Volgens de minister is te zien dat onder oude mensen en ingeënte medewerkers op covid-afdelingen het aantal besmettingen afneemt.