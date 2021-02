Sekswerk enige contactberoep voor wie deur dichtblijft: 'Meeste meiden zijn al weg'

De meeste sekswerkers zijn al ander werk gaan zoeken, zegt Dirk. "Die meiden zijn bijna allemaal verdwenen. De meesten naar het buitenland. Dus als we uiteindelijk gaan opstarten, zal dat heel moeilijk gaan."

'Overal kommer en kwel'

Om nog maar niet te spreken over de moeizame situatie waarin de sekswerkers zich nu bevinden. Want als we Dirk mogen geloven, is die 'best wel schrijnend'. "Die meiden hebben helemaal geen rechten. Sommige gemeenten geven dan wel bijstand, maar het is overal kommer en kwel."

Mede daarom heeft nacht- en seksclub Cinderella op dit moment vrijwel geen sekswerkers. "Die meiden zijn niet in loondienst. Dus die gaan illegaal door. Op illegale websites zie je dat het helemaal vol staat. Daar bieden veel vrouwen, mannen en transgenders zich aan."

Van een coronaverbod lijkt op die websites geen sprake. "Je kan al die mensen privé opzoeken", zegt hij.

'Wat moet, dat moet'

Toch schreeuwt Dirk niet van de daken dat het kabinet alles open moet gooien. De maatregelen blijven belangrijk, vindt hij, om mensen van de straat te houden, ook al nekt dat zijn eigen business. "We leven in een pandemie. Wat moet, dat moet."

Ook speelt mee dat nightclub Cinderella naast een seksclub ook een nachtclub is. Dat zorgt ervoor dat het belangrijk is dat de horeca opengaat en de avondklok wordt afgeschaft.

"We willen compleet open. Wij draaien namelijk ook door de horeca en 's avonds na negen uur. Dus werken voor ons zou nu sowieso minder gunstig zijn door die andere maatregelen."