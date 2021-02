Heropening kapsalons schrale troost: 'Voor een klein loontje werken om je schulden af te lossen is niet leuk'

Kappers en andere contactberoepen mogen vanaf 3 maart weer aan het werk, zo is dinsdagavond bekendgemaakt tijdens de persconferentie. Volgens Marianne Balneger, eigenaresse van Funky Kappers op de Oudedijk in Rotterdam-Kralingen, lost het weinig op. "Het is niet leuk werken voor een little loontje om je schulden af te lossen, terwijl je al 21 jaar de zaak hebt."

Tijdens de eerste coronagolf zijn veel bedrijven door hun buffer gegaan, waardoor overheidssteun nodig was. Toen de zaak van Balneger gesloten was vanwege de tweede golf kreeg ze te horen dat de helft van die steun binnen veertien dagen terugbetaald moest worden.

Weer aan de slag mogen is door de opgebouwde schulden een schrale troost. "Je staat gewoon te werken om af te lossen en dat is gewoon onredelijk."

Tactische zet

Funky Kappers opent volgende week wel weer de deuren. "Maar als er een derde lockdown komt, dan is het klaar." Voor Balneger komt het nieuws dat mensen met contactberoepen weer aan de slag kunnen over als een tactische zet vanwege de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. "Het moet nu weer even allemaal leuk, nou wacht maar af na 17 maart."



Voor veel bedrijven komt de mogelijkheid om te heropenen laat en staat het water al aan de lippen. "Ik word er zo kwaad om. Heel het midden- en kleinbedrijf gaat er aan zo. Dit kan gewoon niet hoe wij behandeld worden. Dan loop je hier op Zuidplein en zie je dat ze bij de Kruidvat gewoon kriskras door elkaar heenlopen. En de snoepwinkel Jamin mag open. Is dat essentieel dan, een paar snoepjes? Het is gewoon zo oneerlijk."

Nog één keer de schouders eronder

Toch is Balneger bereid om de schouders er nogmaals onder te zetten. "Als je weet dat dit de laatste lockdown is, dan ga ik er weer voor." Maar die zekerheid is er helaas niet, want als de besmettingen stijgen kan alles worden teruggedraaid. "Ik ben ook al bezig om te kijken hoe het gaat zonder zaak straks. Ik ga het gewoon niet meer redden, zoals zoveel."