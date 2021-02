Lamers (vice-voorzitter Veiligheidsregio): 'Twee derde van besmettingen is Britse coronavariant in onze regio'

"Onze regio heeft maandenlang in de top drie gestaan van regio's met de meeste besmettingen", vertelt Lamers. "Dat is de laatste weken iets minder geworden, maar wij zijn volgens de laatste cijfers weer iets aan het groeien. Dat betekent dat onze regio echt terughoudend moet zijn en op moet letten."

"Het appèl dat Rutte deed op ieder individu om echt aandacht te besteden aan de basisregels is niet voor niets", vervolgt Lamers na de coronapersconferentie met demissionair premier Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge.

"Het aantal mensen dat met een positieve test alsnog de deur uitgaat is echt veel te hoog aan het worden. En daardoor hebben we weer een hogere besmettingsgraad. De Engelse variant neemt nu al twee derde van alle besmettingen in de regio Rijnmond voor zijn rekening. Het risico waar we al een paar weken over spreken komt daadwerkelijk uit."

Mede door de oproep van demissionair Rutte tot het naleven van de basisregels, zet de Veiligheidsregio de komende tijd in op meer informatievoorziening over die regels. "En waar mogelijk gaan we met ondernemers uit alle gemeenten in de regio in gesprek over de maatregelen."

Lichte versoepelingen

Op de coronapersconferentie van dinsdagavond werden verschillende lichte versoepelingen aangekondigd. Zo mogen de meeste contactberoepen vanaf woensdag 3 maart weer aan de slag en worden teamsporten voor jongeren en jongvolwassen tot en met 26 jaar weer toegestaan. De middelbare scholen en mbo's gaan vanaf maandag 1 maart weer deels open.

Lamers: "Voor veel mensen is dat misschien niet genoeg, maar als je je realiseert dat het nog balanceren is op het randje van grote risico's vind ik dit wel verantwoord. Het kabinet heeft naar het ventiel gezocht om toch wat extra ruimte te creëren, zonder dat we extra risico's lopen. Dat is de reden dat de avondklok voorlopig nog blijft."

"Ik begrijp de druk vanuit MKB-Nederland en de horeca, maar nu is het denk ik nog iets te vroeg voor verdere versoepelingen."