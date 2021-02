Coronaproof concert met het Liedjes Loket: 'We vrolijken mensen op voor de deur'

Een persoonlijk concert in coronatijd en ook nog pal voor je deur. Het Liedjes Loket maakt het mogelijk om coronaproof te genieten van een vrolijk optreden. "Ik ben opeens elke dag op tour met een band. En voor de jongeren is het heel tof. Ze kunnen even stralen."

Stichting Groev en Stichting BONT hebben aan het begin van de lockdown de handen ineengeslagen. Elke dinsdagmiddag volgt de Muziek Club van Stichting BONT muziekles in de Groev Studio. "Deze groep werkt normaal in een restaurant, daar zijn ze supergoed in", vertelt Levi Westra van Stichting Groev.

Stichting BONT maakt werken en beleven mogelijk voor jongeren met een ernstige tot matige verstandelijke beperking. Maar de coronacrisis zorgde ervoor dat een dagbesteding in de horeca niet meer mogelijk was. Daardoor moest Stichting BONT voor noodopvang zorgen en dat is gelukt met Stichting Groev. "Wij zijn goed in muziek, dus toen zijn we lekker muziek gaan maken."

Een echte muziekband

Het was voor de jongeren nog wel even wennen om ineens muziek te maken. "We zijn echt van nul af aan begonnen met muziek maken. Dus hoe let je goed op elkaar, hoe luister je goed naar elkaar. En nu na vijf weken begint het toch wel een echte band te worden. Dat is heel leuk."

Het Liedjes Loket bevalt de jongeren wel. "De coronacrisis heeft ons in een lockdown gebracht. Dan verveel je je wel eens", vertelt Jim. "Wij gaan met het Liedjes Loket naar mensen toe en dan gaan we ze opvrolijken voor de deur." Ook Pieter geniet van de band. "Het is belangrijk voor mij omdat het vrolijk is, blij is. Dat is een mooi ding."