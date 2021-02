GGD zet eindsprint in bij grootschalig testen in Rotterdam-Charlois

In het begin van de week stond de teller op 10 duizend geteste inwoners op een populatie van 70 duizend mensen. Een verdubbeling van de cijfers in een week tijd. Want een week eerder waren slechts 4500 getest van de 70 duizend. Hoe komt dat?

De GGD zet een eindsprint in bij het grootschalig testen in Rotterdam-Charlois. Dat is goed nieuws, maar roept ook de vraag op waarom daar niet eerder mee is begonnen. Marielle Kock, woordvoerder van de GGD Rotterdam-Rijnmond, weet wel waarom: "We hebben een valse start gehad."

Als redenen noemt ze de sluiting van de testlocaties in navolging van de avondklokrellen en het winterse weer de week erop.

Grootschalig testen

Om het grootschalig testen goed onder de aandacht te brengen, zijn flyers uitgedeeld, staat sinds een paar dagen een promofilmpje op YouTube met een oproep in verschillende talen en loopt er een campagne op sociale media.

Kock benadrukt dat het laten testen in Charlois niet een doel is op zich. “Het is ook een waardevolle bevinding als we leren dat mensen zich niet willen laten testen."

Binnenkant van de testbussen waarin mensen zich kunnen laten testen. Tekst gaat verder onder de foto.



Een vaak gehoorde vraag op straat is: ”Waarom moet ik me laten testen als ik geen klachten heb?”. Mariëlle Kock legt uit: “We weten dat mensen positief kunnen zijn, zonder dat ze klachten hebben.” Juist voor een wijk als Charlois schuilt daarin gevaar, aangezien veel mensen bij elkaar over de vloer komen om voor familie te zorgen.

Testen in bussen

Grootschalig testen is dan des te belangrijker, zegt huisarts Martine Uil. “We weten nog heel veel van dit virus niet. Als we inzicht krijgen in de beginklachten en klachten op de lange termijn, dan kunnen we leren hoe we dit beter kunnen behandelen."

Het testen gebeurt in zogeheten testbussen, waar mensen zelf naartoe moeten komen. Sommige inwoners verwachtten daarentegen een brief op de deurmat, maar dat is een misverstand, legt de Kock uit. "We wilden vooral kijken wat die bussen doen in de wijk. Zorgt het ervoor dat mensen zich uit zichzelf laten testen?"

Tot 5 maart kunnen inwoners van Charlois terecht bij 10 verschillende testlocaties (zonder afspraak) en Rotterdam Ahoy (met afspraak).