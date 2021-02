RET: Drie opeenvolgende kortsluitingen in metrostellen hebben niets met elkaar te maken

Na gestrande metro's bij haltes Dijkzigt en Marconiplein, was het maandag bij station Oostplein voor de derde keer deze maand raak in Rotterdam: kortsluiting in een metrostel van de RET. De drie incidenten hebben niets met elkaar te maken, concludeert het openbaar vervoersbedrijf na onderzoek. "Het gaat drie keer om kortsluiting met de stroomafnemer, maar alle drie lijken ze een andere oorzaak te hebben."

Het metroverkeer op lijn A, B en C in Rotterdam lag maandag bijna drie uur stil na rookontwikkeling onder een metro op station Oostplein. In totaal 28 mensen werden nagekeken na het inhaleren van rook.

"We hebben iets meer tijd nodig om de exacte oorzaak van dat incident grondig te kunnen doorzoeken", vertelt RET-woordvoerder Diana van Stijn. "Maar omdat het de derde keer is vraagt iedereen zich af of het verband heeft met elkaar. De eerste conclusie is vooralsnog dat alle drie de gevallen los staan van elkaar. Het gaat drie keer om kortsluiting met de stroomafnemer, maar alle drie lijken ze een andere oorzaak te hebben."

De oorzaak van de kortsluiting bij Oostplein maandag is dus nog niet boven water. "Maar we hebben al wel een paar dingen kunnen uitsluiten, waardoor we niet direct een verband zien tussen de incidenten."

Deuren open wrikken

Voormalig Rijnmondpresentator Wilfried de Jong zat maandag in het metrostel waarin de kortsluiting ontstond. Hij vertelde op Radio Rijnmond dat de passagiers na 'het horen van harde klappen en het zien van een soort flits' de deuren zelf open moesten wrikken. De Jong ging zelfs nog een tunnel in om passagiers uit een treinstel te bevrijden. Ook daar kregen reizigers de deuren niet open.

"Je hoort de schrik in zijn stem. Het is heel heftig om te horen en ik vind het heftig voor reizigers die dit hebben moeten meemaken", reageert Van Stijn. "We hebben vanuit de afdeling nazorg wat mensen nagebeld en proberen met iedereen contact te zoeken. Het is natuurlijk enorm schrikken als je dat mee moet maken."

Bij hoorbare knallen, zoals afgelopen maandag, moet de metrobestuurder er in eerste instantie voor zorgen dat de metro aan het perron komt te staan zodat reizigers veilig uit kunnen stappen, vertelt Van Stijn. "Dat is de veiligste manier. Maar op een gegeven moment kon die metro niet meer verder rijden. Dan kan hij ook niet in een keer alle deuren openen."

Kinderwagens

"Als de metro naar het perron was gereden waren de deuren automatisch open gegaan, maar als een deel van het voertuig nog in de tunnel staat is het protocol om niet meteen op de knop te drukken waarmee alle deuren open gaan. Want er kunnen bijvoorbeeld kinderwagens tegen de deuren staan. Je hebt dan geen bescherming van het perron en valt zo maar in een gat. Het is normaal gesproken ook niet veilig in een tunnel."

De RET wil graag van passagiers die maandag in het gestrande metrostel zaten weten hoe ze het incident precies ervaren hebben. "Want wellicht kunnen we er nog iets van leren. Duidelijker aangeven waar de noodontgrendeling van de deuren zit bijvoorbeeld. We weten ook niet precies of mensen er wel of geen gebruik van hebben gemaakt. Dus dat horen we graag, we zullen ook met een aantal mensen nog contact opnemen hierover."