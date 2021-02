Het weer van vandaag: schitterende lentedag met veel zon

Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar naar een graad of 9. De wind is zwak tot matig van kracht en draait naar het zuidwesten.

Morgen begint de dag nog met zonneschijn, maar in de loop van de dag neemt de bewolking langzaam toe. Doordat de wind naar het westen draait is het met name aan zee een stuk frisser, daar blijft het kwik steken op een graad of 10. In het binnenland wordt het lokaal nog 13 of 14 graden. Mogelijk valt er in de avond en nacht naar vrijdag een beetje regen.

Vooruitzichten

Ook vrijdag en in het weekend blijft de zon volop schijnen en trekken er slechts af en toe wolkenvelden voorbij. Het enige verschil met afgelopen dagen is de temperatuur. Overdag blijft het kwik vaak steken rond een graad of 10 en ook de nachten worden kouder met kans op vorst aan de grond.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 20 en 28 februari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 7,9 graden en de minimumtemperatuur 1,6 graden. Er valt gemiddeld 21,3 mm neerslag.