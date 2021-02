Voor een galerijwoning aan de Vuurplaat in Rotterdam-Zuid is woensdagochtend vroeg een vuurwerkbom ontploft.

De deur van de woning is zwaar beschadigd en het glas ligt er uit. Wat is precies gebeurd is, kan de politie nog niet zeggen. Niemand raakte gewond.

Het is de tweede ontploffing in 12 uur tijd. Dinsdagavond ontplofte een vuurwerkbom bij een flatwoning aan het Arendshof. Er ontstond brand in het trappenhuis en beschadigde de voordeur van de woning.

Politie onderzoekt beide incidenten.