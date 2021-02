Kolff: 'We moeten meer maatwerk toepassen in compensatieregelingen voor ondernemers'

Burgemeester van Dordrecht en tevens de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid pleit voor maatwerk als het gaat om de toepassing van de compensatieregelingen voor ondernemers. "We lopen in Nederland voorop qua compensatie, dat kunnen we ons ook permitteren. Maar we moeten de lasten beter verdelen."

Daarmee reageert hij op de aangekondigde maatregelen en versoepelingen die het kabinet dinsdagavond aankondigde.

Of hij tevreden is met die plannen, kan hij niet zeggen. "Ik weet niet of je tevreden kunt zijn in een crisis waarin we zitten. Het is ingewikkelde fase. Besmettingen lopen op maar aan de andere kant is er ongelooflijk veel behoefte in de samenleving aan meer ruimte. Die behoefte heb ik ook."

Kolff spreekt met veel mensen die zich zorgen maken. "Overal hoor je: 'we maken het er het beste van', maar bij de sommigen staat het water tot aan de lippen. Ondernemers die over het algemeen heel constructief zijn, horecabedrijven die meedenken over de ontwikkeling van de stad, zeggen nu: 'Ik weet het niet meer.' Dat zijn heel pijnlijke geluiden waarvan ik vind dat we daar wat mee moeten, maar dat betekent niet dat alles nu open kan, ook al zou ik dat het liefst willen."

Maatwerk

Volgens Kolff is het belangrijk om beter te kijken naar de compensatieregeling voor ondernemers. "Er zijn bijvoorbeeld ondernemers die halverwege 2019 zijn begonnen en die hebben over de laatste maanden compensatie gekregen op basis van het laatste kwartaal van 2019. Nu wordt er gekeken naar het eerste kwartaal. Dan blijkt dat ze toen geen zaak hadden en dus stopt de compensatie. Dat is raar en daar moet beter naar gekeken worden."



Kolff: "Ondernemers moeten ook vakantiegeld betalen over het salaris dat ze doorbetaald hebben aan hun personeel dat voor 70 procent vergoed is geweest, maar dat vakantiegeld moet ergens vandaan komen. Dat is vaak de druppel voor ondernemers."

Een ander voorbeeld is volgens Kolff de belasting die de ondernemers straks moeten betalen. "Daar hebben ze drie jaar de tijd voor. Maar die periode is te kort en je zou per ondernemer moeten kijken wat haalbaar is. Dat zijn voorstellen die ik ook aan het Ministerie van Economische Zaken heb voorgelegd en ook bij het veiligheidsberaad heb ik een dringend beroep gedaan om daar beter naar te kijken. Je mag na een jaar verwachten dat er meer maatwerk komt zodat ondernemers het vol kunnen houden."

Kolff ziet het aantal besmettingen toenemen, maar de vraag is of de cijfers het werkelijk aantal besmettingen weergeven. "De testbereidheid neemt af, dus het is de vraag of iedereen die klachten heeft, zich laat testen. Dat betekent ook dat we er nog niet zijn. Je hebt maatregelen nodig, maar ik weet wat de samenleving vraagt. Dus als er nagedacht wordt over de volgende stap in het versoepelen van de maatregelen, laat dat dan een stap zijn waarin in de buitenruimte veel kan. Dan kun je dus ook denken aan terrassen. Ondernemers hebben laten zien dat ze dat goed kunnen organiseren. maar ik begrijp ook dat het kabinet heel voorzichtig is omdat het virus weer oplaait."

Duivels dilemma

"We zoeken constant naar een balans waarbij de vraag centraal staat welke ruimte je de samenleving geeft en welke beschermingsmaatregelen er nodig zijn", zegt Kolff. "Dat is elke keer weer een duivels dilemma."

Ik ben blij dat er nu gekeken is naar jongeren en de mogelijkheden om buiten te sporten. Dat geldt ook voor een dag onderwijs op school. Mijn schoonvader is wiskundeleraar en hij is hier heel blij mee, omdat er op die dag toetsen gepland kunnen worden. kennis kun je digitaal opdoen, maar toetsen moet op school gebeuren.

Waar Kolff ook blij is, is zijn afspraak bij de kapper. "Er groeit een enorme paddenstoel op zijn hoofd en die moet er af!"