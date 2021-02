Bijzondere geboorte: wollige vijfling op schapenhouderij in Giessenburg

Meestal worden er één, twee of maximaal drie lammetjes geboren en dus zijn vijf van die kleintjes tot een uitzondering. "We zijn al twintig jaar schapenboeren en bij ons is het de tweede keer dat het gebeurt", zegt Lenard de Kock "De eerste keer was drie jaar geleden. Bij de geboorte van de eerste dacht ik: dit was het, maar toen ik bij de moeder keek, voelde ik nog meer pootjes en toen volgden de derde, de vierde en de vijfde. Iedere keer als ik dacht: dit was het dan, kwam er nog eentje. Heel bijzonder."



Met de moeder gaat het ook goed. "Gelukkig heeft de moeder genoeg melk voor vier. Ik moet eentje met de fles bijvoeren", zegt Lenard. "Dus qua werk dat we eraan hebben, valt het mee."

De lammetjes gaan, als het warmer wordt, snel naar buiten en zullen daar ook blijven. Aangezien het tegen het weekend kouder wordt, blijven de kleintjes nog even binnen. "Hier hebben ze een warmtelamp. Ook de lammetjes die tijdens de koude dagen zijn geboren, hebben daar weinig van gemerkt."

Of de lammetjes een naam krijgen? "Nee, alleen een nummer."