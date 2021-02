Zeker één Nederlander in hoofdtoernooi ABN Amro WTT

Botic van de Zandschulp maakt volgende week zijn debuut in het hoofdtoernooi van het 48e ABN AMRO World Tennis Tournament. Hij ontvangt de vrijgekomen wildcard, omdat Jannik Sinner, die hem eerder kreeg, na twee afzeggingen direct is toegelaten tot het hoofdtoernooi. Met de deelname van Van de Zandschulp doet er alsnog een Nederlander mee in Ahoy.

Matteo Berrettini en Taylor Fritz zullen niet in actie komen in Rotterdam. Beiden zijn nog niet voldoende hersteld van blessures die zij opliepen tijdens de Australian Open. De vrijgekomen plekken worden opgevuld door Adrian Mannarino en Jannik Sinner. De 19- jarige Sinner, in 2019 winnaar van de NextGen ATP Finals, kreeg eerder een wildcard toebedeeld, die hij nu niet meer nodig heeft.

Toernooidirecteur Richard Krajicek: "Dat we door de blessure van Berrettini een top-10 speler verliezen is jammer, maar dat Botic nu in het hoofdtoernooi kan starten is dan wel weer goed nieuws. We geven altijd graag de Nederlandse spelers een plek in het toernooi, maar door omstandigheden leek dat dit keer anders te lopen."

Debuut

De 25-jarige Van de Zandschulp debuteert in het ABN AMRO World Tennis Tournament. Wel nam hij drie keer eerder deel aan het kwalificatietoernooi, in 2017, 2018 en 2020. In 2017 wist hij niemand minder dan Andrey Rublev te verslaan, maar strandde hij in de finale van de kwalificatie.