KNVB: Amateurcompetities niet afgemaakt; opnieuw geen promotie/degradatie

De competities voor senioren in het amateurvoetbal worden dit seizoen niet afgemaakt. Dat heeft de KNVB besloten. Voor de jeugd- en de zaalcompetities is nog geen besluit genomen.

De maatregel houdt in dat er voor het tweede seizoen op rij niemand promoveert of degradeert.

Op basis van de coronamaatregelen heeft de KNVB een zogeheten routekaart gemaakt voor het amateurvoetbal. Daaruit blijkt dat er geen ruimte meer is om de competitie af te maken.

De KVNB had uiterlijk op 10 en 11 april willen beginnen met een competitie, met een voorbereiding van 4 tot 5 weken. Maar omdat trainen voor 10 maart niet mogelijk is, is dat plan niet haalbaar.

Jeugdvoetballers in de Categorie A tot en met de Onder 23 mogen blijven hopen op een hervatting van de competitie. Omdat vanaf volgende week spelers tot 27 jaar mogen trainen, kunnen de uiterste startdata van 10 en 11 april gehaald worden.

De plannen voor de zogeheten KNVB Regio Cup gaan voorlopig wel door. Die gaat van start zodra de coronamaatregelen het mogelijk maken. Begin volgende maand bekijkt de KNVB welke clubs mee willen doen aan dit toernooi.