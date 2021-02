Metaalwerkers leggen werk neer voor betere cao

Het gaat om onder andere IHC, Damen, Fokker Papendrecht, Caotinc, FNsteel, en Hollandia die woensdag gaan staken.

Geheel passend in de tijdgeest wordt er een 'staakstraat' ingericht bij IHC in Krimpen aan den IJssel. Daar rijden de werknemers in en leveren een formulier in dat vooraf al is ingevuld.

Het is niet de eerste keer dat metaalwerkers in actie komen. Ook in januari legden ze het werk neer voor een beter cao. [article:203222:Vakbonden zijn creatief tijdens lockdown: metaalwerkers rijden door 'staakstraat' in Alblasserdam.