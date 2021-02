POLL: Meerderheid stemmers snapt de logica achter de aangekondigde versoepelingen van de coronaregels niet

Premier Rutte tijdens een persconferentie over coronamaatregelen

Eerder vandaag legden wij de volgende stelling voor aan onze community: Ik snap niks van de logica achter de aangekondigde versoepelingen van de coronaregels.

Een ruime meerderheid, 68 procent, van de 1400 stemmers laat weten er helemaal niks meer van te snappen. 32 procent snapt de logica wel.

Teamsporten weer toegestaan tot en met 26 jaar

Vanaf volgende week woensdag 3 maart mogen alle contactberoepen weer aan de slag, behalve sekswerkers. Voor jongeren en jongvolwassenen tot en met 26 jaar worden teamsporten weer toegestaan en middelbare scholen en mbo's gaan weer deels open.

Verder wordt het mogelijk om niet-essentiële winkels op afspraak te bezoeken. Vanaf 3 maart mogen winkeliers klanten, die zich minimaal vier uur van tevoren hebben aangemeld, ontvangen in hun winkel. Het gaat om maximaal twee klanten per verdieping. Uiteraard geldt de mondkapjesplicht.

Avondklok blijft in stand

De avondklok blijft voorlopig in stand tot de ochtend van 15 maart. Dat is de eerste dag waarop gestemd kan worden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op maandag 8 maart volgt een persconferentie over een eventuele verlenging van die maatregel.

Het advies om thuis maximaal één bezoeker per dag te mogen ontvangen, blijft staan. Sportscholen en de buitenschoolse opvang blijven gesloten.

Poll-uitslag

Bekijk hier de volledige uitslag van onze Rijnmond-poll van vandaag.