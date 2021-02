Grootste cocaïnevangst ooit met straatwaarde 600 miljoen onderschept; Vlaardinger opgepakt

De politie heeft een 28-jarige man uit Vlaardingen opgepakt na een vondst van 23 duizend kilo cocaïne in de havens van Antwerpen en Hamburg. "Dat is de grootste cocaïnevondst ooit met bestemming Nederland", zegt Thomas Aling van de politie.

Het huis van de Vlaardinger en twee bedrijfsadressen die op zijn naam staan in Rotterdam en Bleskensgraaf zijn doorzocht.

De eerste lading van 7200 kilo cocaïne is op 12 februari gevonden in de haven van Hamburg. De drugs zaten verstopt in ruim 1700 blikken met plamuur die verspreid waren over drie containers. De containers en blikkenplamuur werden gecontroleerd na informatie van de Nederlandse douane. De vrachtbrief van de lading was geadresseerd aan de verdachte.

"Wat zijn exacte rol is, is nog niet duidelijk", zegt Aling. "Zeker is wel dat hij er bij betrokken is."

De naam van de Vlaardinger kwam ook naar voren in de tweede lading cocaïne die in Antwerpen werd onderschept. In de container met hout trof de Belgische douane 7200 kilo cocaïne aan.

De vangsten hebben bij elkaar een straatwaarde van 600 miljoen euro.