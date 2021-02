Rotterdamse ex-gedetineerde moet terug de cel in maar hij zit op Curaçao

In oktober 2011 pleegde Rodriën S. samen met twee minderjarige jongens een gewapende overval op een woning aan de Geuzenlaan in Rotterdam. Zij wilden de bewoner beroven, maar in de schermutselingen werd diens vriendin in de gang doodgeschoten. S. kreeg tien jaar cel .

In juni 2018 kwam de Rotterdammer vrij nadat hij twee derde van zijn straf had uitgezeten. Dat gebeurt onder strikte voorwaarden, zoals een meldplicht bij de reclassering. Het ging twee jaar redelijk goed, tot hij een verzoek indiende om op vakantie te gaan: de man wilde voor drie weken naar Colombia. De reclassering wees dat af omdat Colombia oranje gebied is. Het verzoek om twee weken naar Curaçao te gaan, waar hij was opgegroeid, werd wel ingewilligd.

Zijn verblijf werd door hemzelf met twee weken verlengd 'omdat hij nog wat dingen moest regelen.' Toen een officiële waarschuwing volgde, gaf Rodriën S. aan dat hij niet terugkwam omdat zijn leven in Nederland in gevaar zou zijn. Hij vreest die uit de hoek van de vriend van het slachtoffer uit 2011. "Ik ben een paar keer door jongens bedreigd", heeft hij verklaard.

Vreemd verhaal

Een medewerkster van de reclassering noemde het dinsdag tijdens een zitting in Dordrecht een 'vreemd verhaal'. "Meneer kwam pas na vier weken Curaçao met deze uitleg. Daarvoor heeft hij het nooit over dreigementen gehad. Ik heb het bij de politie nagetrokken en die weten ook niets van enig gevaar."

De rechter merkte nog op dat de broer van Rodriën S. in 2018 in Curaçao is doodgeschoten. "Je kunt je afvragen of het in Nederland nou zoveel veiliger voor hem is dan daar."

Zijn advocaat, Jamil Roethof, wees erop dat zijn cliënt een zoontje heeft in Nederland. "Hij was net bezig met een omgangsregeling. Als hij dan niet terugkomt, geeft dat aan dat de dreiging echt serieus is."

Kans verspeeld

Justitie eiste dat hij voor 180 dagen terug de cel ingaat. "Een voorwaardelijke invrijheidstelling is een kans, dat krijg je niet zomaar. Die kans heeft hij nu verspeeld." De rechter nam het advies over en dat betekent dat Rodriën S. nog een half jaar cel staat te wachten in Nederland.

Justitie vraagt regelmatig om ex-gedetineerden terug te sturen naar de gevangenis. De redenen zijn uiteenlopend. Vaak is dat omdat de meldingsplicht bij de reclassering niet wordt nagekomen. Ook komt het voor dat een behandeling of training niet of onvoldoende wordt gevolgd of dat er tegen de afspraken in alcohol en drugs zijn gebruikt.

De wet voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) is recent aangepast. De VI wordt maximaal twee jaar. In het geval van Rodrien S. was zijn VI 1217 dagen, dus drie jaar en vier maanden.