Sliedrechtse schoenenwinkel blij met versoepelde coronaregels: 'Telefoon staat roodgloeiend'

Jeffrey van Mourik in zijn schoenenwinkel in Sliedrecht

Vanaf woensdag 3 maart mogen niet-essentiƫle winkels hun deuren weer openen. Zo mogen per etage maximaal twee klanten zich daar begeven en mag je alleen langskomen op afspraak. Hoewel de coronaregels hiermee minder strak worden aangetrokken, is Jeffrey van Mourik blij met deze versoepelingen voor zijn schoenenwinkel in Sliedrecht.

"De telefoon stond gisteravond al roodgloeiend. We hebben al diverse appjes gekregen en via de mail werden aanvragen gedaan", vertelt Van Mourik over de eerste uren na de persconferentie van dinsdag.

Eerder mocht de schoenenwinkel open op basis van 'click-and'collect', maar dat was volgens Van Mourik slechts 'een druppel op een gloeiende plaat'. Nu kan de Sliedrechtse schoenenwinkel eindelijk een verdienmodel creëren. "Nu kun je klanten in de winkel adviseren. Kinderschoenen moeten bijvoorbeeld weer opgemeten worden."

Kijk hieronder naar de reportage bij de schoenenwinkel van Jeffrey van Mourik in Sliedrecht. De tekst gaat verder onder de video:

Veilig

Van Mourik benadrukt dat de detailhandel veilig open kan, als je het volgens hem als ondernemer maar veilig aanpakt. Zo gebruikt hij plexiglas bij het passen van de schoenen en is zijn gezicht beschermd met spatscherm en -bril. Ook werkt de schoenenwinkel met tijdblokken.

"Alle spullen zijn al binnen en moeten nu betaald worden. Onze winkel bestaat 107 jaar. We hadden al een buffer, maar op een gegeven moment gaat die er ook aan als er niets wordt verkocht", vertelt Van Mourik, die erg opgelucht is.

Brief aan het kabinet

Van Mourik richtte zich vorige week rechtstreeks tot de schoenfanaten Hugo de Jonge en Mark Rutte. "Neem de juiste maatregelen anders zijn jullie veel gedragen Converse- (Rutte) en Blackstone-schoenen (De Jonge) niet meer voorradig, want de winkels gaan failliet als het zo doorgaat", schreef hij op LinkedIn.

"Persoonlijk heb ik geen bericht van hen gehad", zegt Van Mourik. De brief is in een paar dagen tijd wel 460 duizend keer bekeken. "Maar ik heb veel reacties gehad. De brief is overal terecht gekomen."