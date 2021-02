Sjoerd Mossou over nieuw stadion Feyenoord: 'Voldongen feit, maar ik verheug me er niet meer op'

Warm of koud krijgt hij het er niet meer van, zegt voetbaljournalist Sjoerd Mossou: het idee van de komst van een nieuw stadion voor Feyenoord. ''Ik heb er helemaal niks mee", zegt hij in het Rijnmond-programma Ja Toch! Niet Dan? "Dat komt ook een beetje door de voorgeschiedenis. Er is gewoon geen waarheid meer. De waarheid is ergens verzopen onderweg, in de afgelopen vijftien jaar."

"Je kunt nog dertig rapporten voor m'n neus leggen over dat het linksaf moet of rechtsaf, maar ik geloof eigenlijk niks meer", vervolgt Mossou kritisch."Er zijn zoveel spelletjes gespeeld, er is zoveel gemanipuleerd dat je op een gegeven moment niet meer kunt achterhalen wat nou de goede keuze voor Feyenoord is. Dat zie je ook: ze zitten compleet vast."

Toch vermoedt de AD-journalist dat er wel degelijk iets te gebeuren staat. "Ik denk wet dat het er van gaat komen, het nieuwe stadion. Dat er geen weg terug meer is, dat is een voldongen feit. Maar ik verheug me er niet meer op."

Klassiek en legendarisch

Dat het ook anders kan ziet Mossou elders. "Dan zie ik Bernabeu (stadion van Real Madrid, red.) in de sneeuw laatst. Ook een klassiek, legendarisch stadion. Dat staat volledig in de stellingen, dat wordt gerenoveerd. Dat is bij wijze van spreken in een handomdraai besloten. Dan denk ik: hebben we er hier nou vijftien jaar over gedaan, en dan zijn we nog nergens? Had die Kuip lekker verbouwd.''

