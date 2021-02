Volg FC Groningen - Feyenoord woensdagavond live op Radio Rijnmond

Feyenoord gaat woensdagavond in en tegen Groningen op jacht naar sportief herstel, na de bekeruitschakeling in Heerenveen en het slechte spel tegen FC Twente. De Rotterdammers zullen tegen FC Groningen drie punten moeten pakken, om in de race te blijven voor plek twee. Via Rijnmond mis je uiteraard niets van het duel.

Om 18:45 uur wordt er afgetrapt in het Hitachi Capital Mobility Stadion, maar Radio Rijnmond Sport is er al vanaf 18:00 uur op 93.40 FM. Dennis Kranenburg presenteert de uitzending, Dennis van Eersel is in Groningen en doet verslag van het duel. Sinclair Bischop is in de studio en verzorgt de analyse, samen met Ali Boussaboun.

Eerder deze maand werd FC Groningen-Feyenoord nog afgelast vanwege de sneeuwval.

Volg alles rondom het duel via ons liveblog.



Harde woorden

Zoals gezegd zal het woensdagavond bij Feyenoord een stuk beter moeten dan afgelopen zondag tegen FC Twente. Over die wedstrijd vielen harde woorden in onze FC Rijnmond Podcast. "Wij vinden een tweede plaats mooi, maar bij de spelers lijkt de geest uit de fles," blikte Sinclair Bischop terug. "Alsof er al een dikke streep door het seizoen staat. Maar dat zou heel duur zijn."

Justin Bijlow is woensdagavond een twijfelgeval bij Feyenoord. De doelman ontbrak de laatste twee duels vanwege een blessure die hij opliep bij zijn rentree in de gewonnen wedstrijd van Feyenoord tegen Willem II. Bijlow trainde dinsdag wel weer mee.

Wat verwacht jij van FC Groningen-Feyenoord? Laat het vast weten in de reacties!