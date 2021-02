Café-eigenaren lopen heel het land door voor het goede doel: 'Ik pakte voor een boodschap de auto'

Wederom slecht nieuws voor de horeca, want de horeca blijft voorlopig nog wel even dicht. Dat ging horecaondernemers Peter en Marichelle van Vliet van Café Aan Zet niet in de koude kleren zitten. Ze trokken op 5 februari, omdat ze niks om handen hadden, de wandelschoenen aan om op bezoek te gaan bij familie in Assen.

"Een jaar dicht gaat je niet in het koude goed zitten", legt Peter van Vliet het proces in aanloop naar de wandeltocht uit. "En het vooruitzicht is dat wij nog wel een maandje of twee dicht blijven. En dan zit je maar thuis, wat moet je gaan doen? We werden steeds depressiever. Dus we zijn wat geks gaan doen, we gaan naar tante Ria en Nicole in Assen lopen."

Met de ruim 200 kilometer lange wandeltocht hopen de café-eigenaren geld in te zamelen voor het goede doel Stichting Taai. "Op verzoek van onze vriendin, die weer een vriendin heeft met een kind met de taaislijmziekte. Daar heb ik me in verdiept. Dat greep ons direct."

Alles met de auto

Dat de eigenaren van Café Aan Zet besloten om te gaan wandelen lag niet voor de hand. "Als ik naar de supermarkt moest 50 meter verderop, dan pakte ik de auto", vertelt Peter lachend. "Maar je wordt er gelukkig van, van dat lopen. Het is zo leuk om te doen en er zijn zoveel hartverwarmende mensen in Nederland. Dat is niet normaal."

De wandeltocht van Peter en Marichelle krijgt veel aandacht, waardoor er ook veel geld wordt opgehaald via mywalkings.com . Daardoor is het eindbedrag wat de twee hopen op te halen aangepast. "We hadden deze aandacht absoluut niet verwacht. Inmiddels zijn we zo ver dat we proberen 100 duizend euro bij elkaar te lopen."

De tocht van de twee ging zeker in het begin niet over rozen. De dag nadat de nieuwe wandelschoenen binnenkwamen, begonnen Peter en Marichelle gelijk met lopen. "Hoeveel gaan we doen? 25 kilometer, dat is een uurtje of vijf lopen, dat lijkt mij niet zo ver. Nou dat was één grote vergissing. We kwamen 's avonds half kreupel in Haastrecht aan. Bij elkaar opgeteld hadden we veertien blaren. Werkelijk alles deed pijn."

Tante Ria

Uiteindelijk was het einddoel gehaald: aankomen bij Tante Ria. Maar de horecaondernemers hadden de smaak van het wandelen goed te pakken. "We zijn nu in Groningen. Daar hebben we nu wat afspraken met wat grotere sponsors. En daarna gaan we richting Harlingen en de Waddeneilanden in de rondte lopen."

Alvast evaluerend op de keuze om zo ver te gaan wandelen, is Peter tevreden. "Dit is één van de beste keuzes in mijn leven. Eventjes niet met corona bezig, maar met iets positiefs. Dat voelt goed."