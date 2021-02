Gommers over eerder experimenteren met concerten: 'We dachten dat corona zo voorbij zou zijn, die moeite wilden we niet nemen'

Het kabinet is behoedzaam, ziet viroloog Marion Koopmans. En terecht, vindt ze. "De verschuiving naar de besmettelijke variant van het coronavirus zet door. Als je meer ruimte geeft door de regels te versoepelen, stijgt het aantal besmettingen harder. We moeten uitermate voorzichtig zijn, want we weten wat de gevolgen kunnen zijn."

Daar is ic-hoofd Diederik Gommers het mee eens. "Ik begrijp de druk. Het is heel risicovol. Je moet heel dicht op de bal zitten, om zo nauwkeurig mogelijk te monitoren wat er gebeurt. Het is echt maatwerk, in de hoop dat het niet ontspoord."

Veel onzekerheid

Het is namelijk een dunne lijn die het kabinet (en Nederland) bewandeld. "We versoepelen nu een klein beetje, terwijl we een toename in het aantal besmettingen zien." Dat is lastig, vindt Gommers. "Tot nu toe zeiden ze dat als er een toename zou komen, er ook extra maatregelen zouden komen." Maar nu wordt juist het tegenovergestelde gedaan.

"Er is nu heel veel onzekerheid", legt Gommers uit. "Als we kijken naar de grafieken, zien we dat bepaalde versoepelingen tot bepaalde toenames leiden. We hoopten vrijdag betere modellen binnen te krijgen, maar dat viel heel erg tegen. Daarom zijn we met minimale versoepelingen meegegaan. We hebben alleen geaccepteerd wat kan."

Het maximale aantal ic-bedden in Nederland is 1700 en 'we' zitten nu op duizend. "Bij iedere versoepeling komen er misschien 100 bezette bedden bij. Hoe meer je versoepelt, hoe dichter je bij het maximum komt. Dan wordt het gevaarlijk."

Verruimen is niet gratis

Maar waarom dan die kleine versoepelingen, als het zo'n lastige situatie is? "Omdat de crisis ons zwaar valt", zei premier Mark Rutte dinsdag. "We komen nu in een fase waarin we bereid moeten zijn iets meer risico te nemen", vertelde Rutte verder. "We doen iets heel spannends. Verruiming is in deze fase niet gratis."

Toch snappen veel Nederlanders niet waarom voor déze versoepelingen is gekozen, blijkt uit een poll op de Rijnmondsite. Een ruime meerderheid, 68 procent, van de 1400 stemmers laat weten er helemaal niks meer van te snappen; 32 procent snapt de logica wel.

"De ruimte om te versoepelen is heel beperkt", legt bestuursvoorzitter Ernst Kuipers van het Erasmus MC uit, "maar de vraag is heel breed. We willen allemaal af van de avondklok en naar de kapper gaan. Maar als je dat allemaal bij elkaar gooit, moet je ervan uit gaan dat dat tot te veel besmettingen leidt. Wordt er een keuze gemaakt, voelt iedere keuze uit die rij maatregelen onlogisch. Dat kun je niet op een logische manier doen; dit is het beste wat kan."

Hoe moet het wel?

Toch roept het vragen op: waarom mag men bijvoorbeeld wel in de rij staan om een ijsje te halen op een mooie dag? Kan die drukte niet beter verspreid worden over een terras? "Het lastige is dat dat voor een heleboel dingen geldt", vertelt Koopmans. "Er zijn nu allerlei experimenten gaande om te kijken hoe het wél veilig kan met horeca, restaurants en studenten. Dáár moeten we van leren."

Koopmans: "Wat er ook gebeurt, er zijn ook plekken waar je geen ruimte kan geven". Tekst gaat verder onder de video.



Die experimenten zijn een jaar nadat Nederland voor het eerst met het coronavirus in aanraking kwam gestart. "Je wil niet experimenteren als je in een fase zit waarbij je de boel onder controle probeert te houden", vindt Koopmans."

Na een jaar...

"We hoopten vooral dat we over een paar maanden van dat virus af zouden zijn", herinnert Gommers zich. "Achteraf kan je wel zeggen: waarom deden we het niet in de zomer? Maar we dachten: waarom zouden we die moeite doen als we er bijna vanaf zijn? Nu weten we dat er iedere keer weer wat nieuws komt, dus dat we moeten kijken op wat voor manier dit soort dingen kunnen."

En vult Koopmans aan, "in de zomer was de testcapaciteit nog niet op het huidige niveau. Alle studenten een sneltest geven voor ze onderwijs kregen, dat kon in de zomer nog niet."

Na twaalf maanden tijd verbaast het Gommers wel een beetje dat we nog steeds in deze situatie zitten. "We zitten hier al een jaar. Ik had nooit gedacht dat we er na een jáár nog steeds mee bezig zouden zijn."

Kijk hier het gesprek met Gommers, Koopmans en Kuipers terug.