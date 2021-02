Vaccinatiestraat in Dordrecht: 'Het gaat goed, maar we moeten nog op stoom komen'

"Het gaat goed. We zijn veertig dagen bezig en hebben in totaal vijftienduizend mensen gevaccineerd. Waarvan er ruim tienduizend de eerste prik hebben gehad en 4,5 duizend de tweede prik."

Toch is er ruimte om nog meer vaccinaties te doen in de regio Zuid-Holland Zuid. "We zitten nog niet aan onze maximale capaciteit", Vertelt De Folter. "We hebben in Dordrecht vier prikstraten. Die worden nog niet volledig benut. In Gorinchem zijn we afgelopen maandag begonnen. Daar zijn acht prikstraten. Daarvan zijn er nu vijf bezet. We kunnen dus nog meer inzetten."

Dat de volledige capaciteit niet benut wordt, heeft te maken met het aantal vaccins dat beschikbaar is. "Dat is de beperkende factor waar iedereen in Nederland mee te maken heeft. We kunnen snel opschalen, want we hebben genoeg personeel. In Dordrecht kunnen we per dag 560 vaccinaties doen, in Gorinchem zijn dat er 1120 per dag. Maar daar zitten we niet aan."

Wanneer de teststraten in Dordrecht en Gorinchem op volle kracht kunnen prikken, is nog even de vraag, volgens De Folter. "Eerlijk weet ik het niet zo goed. Ik meen dat er meer AstraZeneca vaccin geleverd gaan worden in het tweede kwartaal. Dat geeft wel perspectief. Maar we komen op stoom."

Naar buiten

De mensen die een prik komen halen zien er soms tegenop. Niet zozeer omdat ze het prikken eng vinden, maar omdat ze ver moeten reizen. Zo ook de 68-jarige Corry uit Papendrecht. "Ik ben blij dat het voorbij is, deze eerste keer. Maar de volgende keer zie ik er niet zo tegenop. Want het is niet zo dichtbij huis."

De mensen die een prik krijgen, hopen dat ze snel weer terug naar normaal kunnen. Want voor Kieny, die net haar eerste prik kreeg, was de afgelopen tijd angstig. "Dat je weer vrij naar buiten kan en dat je niet bang hoeft te zijn dat je iemand tegenkomt. Nu zit je binnen en je mist je contacten."