JanHenk kreeg allergische reactie na vaccinatie en moest met spoed naar het ziekenhuis

Rotterdammer JanHenk Almeloo (39) is aan het uitpuffen van zijn dag: woensdagochtend ging hij op voor zijn coronavaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. Maar dat liep anders dan verwacht. Hij kreeg een allergische reactie en moest met spoed naar het ziekenhuis. "Het was een heftige gebeurtenis, maar ik blijf vaccineren belangrijk vinden."

JanHenk zit inmiddels thuis op de bank. Hij voelt zich nog niet de oude, maar het ergste is voorbij. "Ik voel me nu een beetje ziekig, alsof je koorts krijgt."

'Warmer en warmer, benauwder en benauwder'

Dat was aan het begin van de dag wel anders. Rond 09:15 uur was hij aan de beurt om een coronavaccin te krijgen. "Ik kreeg het toegediend en moest in een wachtruimte een kwartiertje wachten. Maar daar kreeg ik het warmer en warmer, benauwder en benauwder. Op een gegeven moment ging ik een beetje out. Dat heb ik zelf helemaal niet meegemaakt..."

Dat de Rotterdammer allergisch was, wist zowel hijzelf als degene die hem vaccineerde niet. Dat kon je ook niet van tevoren weten, zegt hij. "Dit was gewoon een bijzonder geval. Tsja, hoe kun je dit weten?" In zijn omgeving had hij ook nog niet gehoord dat mensen zulke heftige reacties kregen op het vaccin.

Meegenomen naar ziekenhuis

Nadat Jan buiten bewustzijn was geraakt, werd hij meegenomen naar een ander kamertje. "Daar hebben ze mijn kleding uitgedaan. Ik had allemaal rode vlekken op m'n nek en borst. Ze hebben mij snel adrenaline toegediend met een EpiPen. Dat was alleen niet genoeg. De arts zei dat we de ambulance erbij moesten halen."

De ziekenwagen vertrok met JanHenk naar het Ikazia ziekenhuis. Daar werd hij gestabiliseerd en werd een hartfilm gemaakt. "Ze zagen enige afwijkingen, maar het was minimaal." Ook kreeg hij nog meer adrenaline en andere middelen toegediend, tegen de rode vlekken.

In de loop van de ochtend ging het steeds beter. Mede dankzij de goede hulp van het personeel van het Ikazia. "De zorg was uitstekend", zegt hij. Rond 13:00 uur werd hij ontslagen uit het ziekenhuis.

Aan de telefoon vertelt hij inmiddels te zijn bijgekomen, al voelt hij zich nog niet kiplekker. "Ik voel me niet heel ziek, maar ook niet zoals het hoort. De meeste pijn heb ik nog van die pen in m'n been."

Openlijk praten over ziektes

JanHenk heeft een bijzondere achtergrond: hij maakt sinds augustus kilometerslange nachtwandelingen door Rotterdam. Hij heeft PTTS en last van herbelevingen en trauma's, maar door de wandelingen kan hij zijn 'spoken' s' nachts verjagen.



Inmiddels is hij hersteld en kan hij weer aan het werk: als ervaringsdeskundige in een psychiatrische instelling in de regio. Dat is ook de reden dat hij nu al aan de beurt was voor een vaccinatie.

Hij vindt het belangrijk om openlijk over zijn ervaringen te praten, ook op sociale media. Ook zijn allergische reactie op het coronavaccin deelt hij op Twitter.



De reacties zijn niet allemaal even aardig, maar dat weerhoudt hem er niet van het te delen. Ook al krijgt hij zijn tweede vaccinatie niet; hij hoopt dat dit bericht anderen niet afschrikt. "Het was even een heftige gebeurtenis, maar ik blijf vaccineren heel belangrijk vinden."