Feyenoord scoort niet in doelpuntloos duel met FC Groningen: pechvogel Sinisterra vindt twee keer de paal

De eerste grote kans kwam na ruim tien minuten op het conto van de thuisploeg. Tomas Suslov kon zo doorlopen richting Nick Marsman maar zag de Feyenoord-doelman redding brengen. Marsman was in de eerste helft überhaupt belangrijk voor de Rotterdammers. Zo keerde hij van dichtbij pogingen van Gabriel Gudmundsson en Jørgen Strand Larsen.

Feyenoord zelf was vooral rond de twintigste minuut dreigend in de eerste helft. Zo schoot Orkun Kökcü op de handen van Groningen-doelman Sergio Padt, waarna Leroy Fer de rebound van dichtbij over kopte. Vlak daarna raakte Luis Sinisterra de paal en schoot Steven Berghuis van afstand over. Goals vielen er uiteindelijk niet in de eerste 45 minuten.

Feyenoord sterker

In de tweede helft maakte Feyenoord een sterkere indruk dan FC Groningen. Vooral in het eerste kwartier na rust hing een Rotterdamse openingstreffer nadrukkelijk in de lucht. Zo leek Sinisterra Feyenoord met het hoofd op voorsprong te zetten, maar zijn kopbal werd van de lijn gehaald. Even later kreeg Bryan Linssen de bal mee in het strafschopgebied waarna hij de bal over Sergio Padt heen probeerde te tillen. Dat lukte, maar de bal belandde op de bovenkant van de lat.

Na een uur spelen legde Sinisterra de bal terug op Kökcü, die zijn schot geblokt zag worden door Bart van Hintum. Verschillende Feyenoorders claimden hands en dus een strafschop, maar zowel scheidsrechter Martin van de Kerkhof als de VAR zagen er niets in.

Weer de paal

Een kwartiertje voor tijd vond Sinisterra voor de tweede keer in de wedstrijd de paal. De Colombiaan draaide de bal vanaf de linkerkant langs de kansloze Padt fraai naar de rechterhoek, maar het aluminium stond een treffer van de aanvaller wederom in de weg.

Daarmee zat het Feyenoord uiteindelijk ook niet mee in Groningen. Ondanks een invalbeurt van onder anderen Robert Bozeník creëerde de ploeg van Advocaat in de slotfase geen kansen meer. De 0-0 in Groningen betekent, na de 2-2 van afgelopen zondag in Enschede, het tweede gelijkspel van Feyenoord in vier dagen tijd.

FC Groningen - Feyenoord 0-0 (0-0)

Opstelling Feyenoord: Marsman; Nieuwkoop (76' Geertruida), Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Kökcü (81' Diemers); Berghuis, Linssen (81' Bozeník), Sinisterra