Blijdorp wil opnieuw praten over sociaal plan, maar onduidelijk of aanpassingen mogelijk zijn

De directie van Blijdorp is bereid om nog een keer met de Ondernemingsraad (OR) en de vakbonden om de tafel te gaan om te praten over het sociale plan dat er nu ligt. Dat was een verzoek van de gemeenteraad van Rotterdam. Maar of de directie bereid is om zaken aan te passen wil de directeur niet zeggen. De discussie moet intern worden gehouden, vindt hij, niet in de media.

Blijdorp wordt hard getroffen door de coronacrisis. Zonder tien miljoen euro steun gaat de dierentuin het niet redden. Eerst heeft de diergaarde geprobeerd om een lening bij een bank te krijgen, maar dat lukte niet. Rotterdam geeft nu die lening van tien miljoen.

Eerste 4 miljoen uitbetaald, rest volgt

De eerste 4 miljoen zijn uitbetaald, de rest volgt binnenkort. Voorwaarde was wel dat de bedrijfsvoering aangepast zou worden en dus komt er een reorganisatie. Directeur Erik Zevenbergen van Blijdorp geeft aan dat er al geprobeerd is het aantal gedwongen ontslagen zo klein mogelijk te houden.

"We hebben vorig jaar zomer de eerste grove schatting gemaakt op basis van de eerste lockdown en toen ging het om een verlies van 40 tot 50 banen. Dat hebben we met deze plannen al terug kunnen dringen tot onder de 20. Dat is denk ik al een heel goed signaal, dat we het aantal gedwongen ontslagen volgens de wens van de gemeenteraad erg proberen te beperken".

Kan er nog meer?

Of er nog meer kan? De directeur zegt dat hij bereid is om te kijken wat er nog kan, maar dat er wel een besparingsopdracht is, gekoppeld aan de lening.

Voor nu ligt er een sociaal plan. De vakbond was steeds uitgenodigd, maar kwam niet, zo zegt de directie. Binnenkort komt er een uitnodiging om te gaan praten.

Daar kan ook over het korten op het salaris van de directeur worden gesproken.

Zevenbergen: "Dat is onderdeel van de discussie. Laten we niet vooruit lopen op wat er uit moet komen. Een open gesprek daarover."

Open in April?

Juist in deze vakantieweek is het prachtig weer. Maar de tuin is nog steeds gesloten en zoals het er nu uitziet gaat die op korte termijn nog niet open. "Dat voelt echt zwaar. Zo'n dag als vandaag zou goed geweest zijn voor 10 duizend of meer bezoekers. Nu zijn het er nul."

"We hoorden gisteren dat de dierentuin in Engeland op zijn vroegst na Pasen pas weer open gaan. Dat lijkt een realistisch scenario. Daar houden we ons dan maar ongeveer aan vast".

Iedere maand dat de dierentuin dicht is, kost 1,5 miljoen euro. Dat zorgt voor dit jaar al voor een tekort van 3 miljoen euro. Moet er bij de gemeente om nog meer geld gevraagd worden om rond te komen, zoals het nu gaat met de gedwongen sluiting?

"Op dit moment nog niet, omdat we met de plannen die we nu hebben, denken dat we eruit kunnen komen. Je kan uiteindelijk nog wel een keer naar de gemeente gaan, maar dat betekent ook nog dat er een extra lening aan vastzit. En dat betekent weer een extra molensteen om je nek, want die moet je ook weer terugbetalen. Dat betekent dat je exploitatie nog meer onder druk komt te staan".