Advocaat na FC Groningen-Feyenoord (0-0): 'Blij met de energie en frisheid in het elftal'

Feyenoord kwam woensdagavond niet verder dan een 0-0 gelijkspel in Groningen, maar het spel was een stuk beter dan tegen FC Twente (2-2). "We waren afgelopen zondag zeer teleurgesteld over de manier waarop we speelden. Maar vandaag hadden we qua veldspel en mogelijkheden moeten winnen", vertelt trainer Dick Advocaat.

"Ik ben wel blij met de energie en frisheid in het elftal, het zag er plezierig uit", vervolgt hij. "En dat tegen een lastige ploeg, want dat vind ik FC Groningen. Maar zij hadden vandaag ontzettend veel problemen met ons."

Het zat Feyenoord woensdagavond ook niet mee in Groningen. Zo raakte Luis Sinisterra twee keer de paal en legde Bryan Linssen de bal nog eens op de bovenkant van de lat. "We hebben 5,6,7 kansen gehad, dan moet je een goal maken", vertelt Advocaat. "Maar het zat ook niet echt mee. In de eerste helft hield Nick (Marsman, red.) er nog een paar ballen fantastisch uit, maar gaandeweg de wedstrijd kregen wij de controle en dicteerden we het spel vind ik."

Advocaat verwijt zijn ploeg na afloop niet dat de kansen in Groningen uiteindelijk niet werden benut. "Daar kan je niet kritisch op zijn, zij willen 'm ook maken."

Geen Jørgensen

In de laatste tien minuten bracht Advocaat, waar hij dat tegen FC Twente nog naliet, dit keer wel een extra spits in de ploeg bij Feyenoord. De keuze viel op Robert Bozeník, en bijvoorbeeld niet op Nicolai Jørgensen. Advocaat ontkent dat het wringt tussen hem en de Deense spits.

"Ik kijk gewoon wat ik nodig heb en heb dinsdag met Nico gesproken. Hij komt in aanmerking voor de spitspositie en het aanvallende middenveld. Maar als ik denk dat het niet nodig is gebeurt het niet. Ik dacht dat Bozeník in het zestienmetergebied gevaarlijker zou zijn dan Nico."