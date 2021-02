Kökcü over kans tijdens Groningen-Feyenoord: 'Heb het vertrouwen dat als ik fitter ben, ze wel zitten'

"Ik begin weer in mijn oude ritme te komen na mijn blessure. Ik heb er vertrouwen in dat, over een paar dagen of een week, als ik weer fitter ben, die ballen er wel in gaan", zegt de Feyenoorder.

Tekst gaat verder onder het interview met Feyenoord-middenvelder Orkun Kökcü



Kökcü houdt zich vast aan het feit dat hij wel vaak in kansrijke positie kwam. "Ik heb meerdere schoten op doel gehad. Dat is wel een goed teken. Maar ik moet wel kritisch zijn. Natuurlijk kon ik wel een doelpunt maken, maar dat is iets voor de volgende keer."

De Turk vindt dat Feyenoord, ondanks het resultaat, wel goed speelde. "We hebben heel de wedstrijd gedomineerd. Alleen is de goal niet gevallen, dat is balen. Maar het was wel een goede wedstrijd."