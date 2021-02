Nieuw beeld: zo gaat het Rotterdamse woongebouw Rotta Nova eruitzien

Zoals op de foto is te zien, neemt het woongebouw in het centrum van Rotterdam een fraaie plek in. De Rotta Nova wordt gebouwd tussen de Hoogstraat en de Markthal.

Het complex bestaat uit 259 appartementen (koop- en huurwoningen), verdeeld over twee torens. De hoogste is zo'n 70 meter hoog. Op de begane grond komen er horeca met grote terrassen en winkels. Ook komt er een ondergrondse parkeergarage.

Het nieuwe beeld is afkomstig van architect Frits van Dongen. Hij is ook het brein achter De Landtong op de Kop van Zuid in Rotterdam en het woongebouw The Whale in het havengebied van Amsterdam.