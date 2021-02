Het weer van vandaag: zonnige perioden, eind van de dag lichte regen

Vandaag begint de dag met zonnige perioden, in de loop van de dag neemt de bewolking toe en uiteindelijk raakt het bewolkt. Eind van de middag kan er wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden aan zee en 15 graden in het oosten van de regio.

De matige zuidwestenwind ruimt vanmiddag naar het noordwesten. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe lichte regen. In de nanacht klaart het op en kan zich een mistbank vormen. Het koelt af naar 4 tot 6 graden. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind.

Morgen is er veel zon en blijft het droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het in de middag 10 graden.

Vooruitzichten

In het weekend en begin volgende week zorgt een hogedrukgebied in de buurt van ons land voor rustig en droog weer. Er zijn zonnige perioden en in de nacht en ochtend bestaat er kans op mist. In de middag wordt het een graad of 11 en in de nacht kan het aan de grond licht vriezen.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 20 en 28 februari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 7,9 graden en de minimumtemperatuur 1,6 graden. Er valt gemiddeld 21,3 mm neerslag.