Winkelen op afstand: vreugde onder winkeliers, maar ook teleurstelling

"Ik ben er heel gelukkig mee. Dit is echt een stap vooruit", zegt Remco Gravendijk van Jac Hensen. De herenmodezaak in het hartje van Dordrecht mag aanstaande woensdag weer mondjesmaat klanten ontvangen. Een stukje verderop is de reactie somberder. "Hier schieten wij echt vrijwel niets mee op."

Gravendijk doet niets liever dan voor de spiegel staan met een klant en samen tot een mooie outfit komen. "Dat is de service die wij kunnen verlenen. Met click and collect lukt niet. In de winkel wel."

Veel mailtjes

Modewinkel Jac Hensen heeft drie verdiepingen en dat past prima bij de nieuwe regels, verwacht de storemanager. "Ik heb geluk dat we zoveel ruimte hebben. In onze winkel kunnen we afspraken maken. Er breekt ook een nieuw seizoen aan, dus tijd voor nieuwe kleren. We krijgen momenteel veel mailtjes binnen van klanten die willen afspreken. Dit is een goede stap naar heropening. We kunnen laten zien hoe we veilig kunnen werken."

Iets verderop, in Jouwinkel in de Voorstraat is de stemming helaas niet zo vrolijk. "Hier kan ik eigenlijk niks mee", zegt eigenaresse Ana Sierra. "In Jouwinkel moet je rustig rondsnuffelen. Niet door de tijd gedwongen met een tijdslot van tien minuten. Dat je als een atleet door de winkel raast. Dat klanten zich gedwongen voelen wat te kopen. Dat is het laatste wat ik wil."

Sierra vindt haar oppervlakte toereikend voor meer mensen dan twee. "Ik heb een grote winkel. Daar passen op een veilige manier veel meer mensen in dan twee. Ik gun het mijn collega's van harte dat ze weer echt van start kunnen, maar voor mij is dit onwerkbaar."

'Alles staat stil'

Jouwinkel is een bijzonder concept waarbij iedereen een stellingkast kan huren voor de verkoop van mooie, gebruikte spullen. Het oogt als een luxe snuisterijenzaak met een vleugje Oosterse bazaar. Je kunt er eindeloos rondstruinen. "Ik heb elke dag nieuwe dingen. Daar moet ik het van hebben, van rouleren. Nu staat alles stil."

Het water staat Ana Sierra inmiddels tot ver voorbij de lippen. De wanhoop is groot, regelmatig vloeien er tranen van uitzichtloosheid. "Ik kan mijn huur niet meer betalen, het hulpfonds is bij lange na niet toereikend. De steun is een lachertje."

"Toch wil ik volgende week echt mijn beste beentje voorzetten. Dus bel me voor een afspraak. En verkopers: kom alsjeblieft je mooiste spullen in de kasten zetten. Hoe moeilijk ook, we gaan het proberen."