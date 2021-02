Middelbare scholen bereiden zich voor op heropening: 'Het wordt misschien wel onderwijs in de kerk'

"Een hele uitdaging." Zo noemt Rob Fens, algemeen directeur van de grote Wolfert van Borselen Scholengroep de kunstgrepen die moeten worden uitgevoerd om vanaf volgende week alle leerlingen weer welkom te heten. De roostermakers puzzelen zich suf en de scholengemeenschap is naarstig op zoek naar extra ruimte. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat een deel van de leerlingen straks les krijgt in een feestzaaltje of een kerk.

Een ding weet Fens zeker: de anderhalvemetermaatregel zal met voeten worden getreden, zeker in de pauzes. "De leerlingen zijn zo blij dat ze weer naar school mogen. Ze hangen vast nog net niet om elkaars nek." Zin om in de school de politieagent uit te gaan hangen, heeft hij niet. "We willen geen nare sfeer creëren."

Waar laat je al die tieners?

Met 4500 leerlingen, verspreid over zes locaties in Rotterdam en Bergschenhoek, is de Wolfert van Borselen Scholengroep een uit de kluiten gewassen organisatie. Leerlingen volgen er onderwijs van vmbo tot vwo. De laatste tijd kregen door de coronabeperkingen alleen de eindexamenkandidaten fysiek les. Vanaf volgende week zijn vanwege de versoepelingen ook leerlingen uit lagere klassen weer welkom. Maar: niet meer dan een, hooguit anderhalve dag per week. Anders wordt het te vol in de schoolgebouwen.

Klassen zullen moeten worden opgesplitst om voldoende afstand te kunnen houden. Maar de vraag is dan wel: waar laat je alle tieners? Een sporthal aan het Bentinckplein in Rotterdam gaat uitkomst bieden, zegt Fens. "Daar kunnen we met flexibele wanden vier zalen in maken."

'Belang leerlingen allerbelangrijkst'

Over andere plekken is de directeur nog volop in gesprek. "Daar kan ik dus nog niet veel over kwijt. Maar je moet denken aan feestzalen van horecagelegenheden, theaters en kerken."

Hoe de huur van de extra ruimte gefinancierd moet worden, is nog onbekend. Fens: "Het is niet duidelijk of er extra geld van het ministerie voor komt. Maar dat we nu moeten handelen, staat vast. Het belang van de leerlingen is het allerbelangrijkst."

Risicovol traject

Voordat de middelbare scholen in december zo goed als dichtgingen, waren er behoorlijk wat coronabesmettingen op de Wolfert-scholen. "In de aanloop naar kerst was het echt zorgelijk", zegt Fens. "Maar inmiddels is de toestand weer onder controle. Het is afwachten hoe het de komende tijd gaat uitpakken. Het is een risicovol traject."

De coronaperikelen trekken niet alleen een zware wissel op de leerlingen, maar zeker ook op de docenten, zegt de directeur. "Veel leraren zijn moe. De afgelopen periode met online lesgeven is ze niet in de koude kleren gaan zitten. Sommigen maken zich ook zorgen over hun gezondheid. Het zou helpen als ze snel gevaccineerd zouden kunnen worden. Sneltesten bij leerlingen zou ook een oplossing zijn. Maar wat ze op dat vlak in Oostenrijk wél kunnen, wil hier maar niet van de grond komen."