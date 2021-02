Berisping en excuses voor racistische uitlatingen door Rotterdamse agenten in WhatsApp-groep

"Deze collega’s hebben veel mensen geraakt en teleurgesteld", zegt politiechef Rotterdam Fred Westerbeke. "Ook mij en de burgemeester en de hoofdofficier van justitie met wie ik mijn besluit besprak. Ik neem hen dat kwalijk."

Westerbeke biedt ook excuses aan namens de betrokken agenten voor de uitspraken die zij deden. De Rotterdamse politie startte vorig jaar een onderzoek naar racistische uitlatingen van politiemensen in een besloten Whatsappgroep. Het gaat om gesprekken uit 2019 tussen negen politieagenten. Daarin werden burgers met een migratieachtergrond 'kankervolk', 'kutafrikanen' en 'pauperallochtonen' genoemd. Het zou gaan om agenten van politiebureau Marconiplein.

Het gesprek vond plaats nadat agenten een filmpje hadden gezien van een witte 15-jarige jongen die minutenlang door zwarte leeftijdsgenoten in elkaar wordt geslagen in Spijkenisse.

"De uitlatingen zorgden voor veel verontwaardiging in de maatschappij, maar ook binnen de organisatie", zegt Westerbeke. "Ik schrok van de uitlatingen in de berichten. Ik vind ze discriminerend, racistisch en kwetsend. Ik realiseer me dat deze uitspraken extra hard kunnen binnenkomen bij mensen met een migratieachtergrond en dat ik me slechts deels kan inleven in de pijn die iemand voelt bij dergelijke opmerkingen. Wij doen er alles aan om te zorgen dat we een politie voor iedereen zijn. En hoewel dat op veel fronten goed lukt, hebben we als organisatie stappen te zetten. Zowel de betrokken agenten als ik bieden excuses aan voor de uitspraken die zijn gedaan, en de pijn en mogelijk het wantrouwen die de woorden veroorzaakten."

Volgens Westerbeke blijkt uit onderzoek wel dat deze agenten hun werk doen zonder 'aanziens des persoons' en hulp bieden aan iedereen die dat nodig heeft. "Dat maakt dat ik hen nog een kans bied om te laten zien dat hun excuses oprecht zijn en mijn vertrouwen in hun professionaliteit en vakmanschap terecht is."

De berisping is de laagste disciplinaire maatregel die de leiding bij de politie kan nemen. Schorsing en ontslag zijn de zwaardere straffen.