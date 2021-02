Groep mannen dringt verkeerde woning binnen

Op maandag 11 januari rond 20.25 uur wordt er aangebeld bij een rijtjeshuis in de Zweedsestraat in Schenkeldijk. Een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente ’s-Gravendeel in de Hoeksche Waard. De bewoonster doet open en wordt door twee mannen met bivakmutsen op, de gang ingeduwd. Ook haar echtgenoot die op haar gegil is afgekomen, wordt teruggedrongen naar de huiskamer.

Vervolgens opent één van de overvallers de tuindeur waarna er nog meer mannen het huis binnenkomen. Zij verwijten de bewoners dat ze drugs verkopen aan kinderen en eisen die verdovende middelen op. De bewoners die hevig overstuur zijn weten de groep ervan te overtuigen dat ze van niets weten, waarna de mannen verdwijnen.

Er zijn geen camerabeelden, maar van drie van hen wel signalementen. Eén van de verdachten draagt een zwarte bivakmuts met een witte afbeelding van een skelet en verder een zwarte broek en een zwart bomberjack. Hij is rond de dertig jaar oud en hij heeft een stevig postuur, bruine ogen en zware wenkbrauwen. Zijn zwarte haar is aan de zijkant opgeschoren.

Ook een tweede verdachte is lichtgetint en ongeveer 30 jaar oud. Hij heeft ook zwart haar en hij draagt een grijs baseballpetje met een rode rand. De verdachte die bij binnenkomst het ruitje van de voordeur inslaat, is tenger gebouwd. Hij heeft een smal gezicht en een witte huidskleur.

Die avond draagt hij een donkergrijze gewatteerde jas met daaronder een hoody. De daders spreken accentloos Nederlands. De politie zoekt uiteraard mensen die hen bij het onderzoek verder kunnen helpen.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000