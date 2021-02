Man krijgt schok bij brand in Vlaardingse flat

Een flat aan de Baarnhoeve in Vlaardingen is donderdagmorgen ontruimd nadat brand was uitgebroken in de ruimte waar de centrale elektriciteitskast zit. Een monteur is gewond geraakt, omdat hij een schok heeft gekregen. Dertig woningen zijn ontruimd.

De monteur was samen met een collega aan het werk in de ruimte in de flat aan de Baarnhoeve. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe hij er aan toe is, is niet duidelijk.

Volgens een woordvoerder van de brandweer woedt er nog altijd brand in de elektra-ruimte. Omdat er ook een gasleiding zit is ook Stedin opgeroepen. Die moet eerst de stroom uitschakelen voordat er geblust kan worden.

In de flat aan de Baarnhoeve wonen vooral senioren. De bewoners van de 30 appartementen zijn opgevangen in basisschool De Ark.

Het gebouw telt drie verdiepingen.