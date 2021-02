Monteur krijgt schok bij brand in Vlaardingse flat, dertig woningen ontruimd

Een flat aan de Baarnhoeve in Vlaardingen is donderdagmorgen ontruimd nadat brand was uitgebroken in de ruimte waar de centrale elektriciteitskast zit. Een monteur is gewond geraakt, omdat hij een schok heeft gekregen. Hij is niet in levensgevaar. Hij is met brandwonden opgenomen in het ziekenhuis. Dertig woningen zijn ontruimd.