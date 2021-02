Vlaardingse flat en omgeving tot donderdagavond zonder stroom na brand

Stedin is tot donderdagavond 19:00 uur bezig geweest met het herstellen van de stroomvoorziening in een flat aan de Baarnhoeve in Vlaardingen. Dertig appartementen en 120 woningen in de omgeving zaten de hele dag zonder stroom. In de ochtend ontstond kortsluiting gevolgd door een brand.

De problemen waren ontstaan in de ruimte met de centrale elektriciteitskast. Een monteur die daar bezig was, kreeg te maken met kortsluiting en raakte gewond toen hij een flinke schok kreeg. De man is met brandwonden opgenomen in het ziekenhuis, maar niet in levensgevaar. Dertig woningen in het flatgebouw zijn ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in basisschool De Ark.

De brandweer heeft de huizen in de flat halverwege de middag gecontroleerd op koolmonoxide en vrijgegeven. De meeste bewoners zijn terug naar huis. Voor vijf bewoners die hulpbehoevend zijn, werd dat niet aangeraden, zegt de brandweer. Vier van hen zijn naar familie gegaan en een persoon naar een hotel.

Netbeheerder Stedin legt een noodvoorziening aan en verwacht dat de flat en omgeving in de loop van de avond pas weer stroom hebben. Tot die tijd moeten de 150 woningen het zonder doen.